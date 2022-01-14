Тюменский район, Тюменская область, 14 января, 2022, 19:34 — ИА Регнум. В Тюменской области организована доследственная проверка сообщения о кондукторе, который в мороз выгнал из автобуса девочку на федеральной трассе Тюмень — Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

(сс) Free-Photos Мороз

Информация об инциденте была опубликована в паблике «Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Кондуктор высадила ребёнка 12 января из автобуса №100 на сельскую дорогу из-за якобы неработающей транспортной школьной карты возле посёлка Московский Тюменского района.

Следователи в ходе проверки установят причины происшествия. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане 23 декабря 2021 года кондуктор высадила ребёнка из автобуса в поле на мороз.