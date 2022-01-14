Москва, 14 января, 2022, 19:33 — ИА Регнум. 14 января спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани заверил, что 28-летний французский центральный защитник «красно-белых» Самуэль Жиго не покинет команду в январское трансферное окно.

Андрей Пронин ИА REGNUM Себастьян Дриусси и Самуэль Жиго

«Жиго точно никуда не уйдет этой зимой. У него истекает контракт, но он сам будет принимать решение. Хотя мне позвонили по поводу Жиго из других клубов, но мы не рассматривает это», — цитирует Луку Каттани издание «Чемпионат».

В текущем сезоне на счету Самуэля Жиго один забитый мяч и одна результативная передача в 24-х матчах за «Спартак» во всех турнирах. За «Спартак» Жиго выступает с 1 июля 2018 года после перехода из бельгийского «Гента» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.