14 января 2022 | Время чтения 5 мин

Западные СМИ не искажают картину мира. Они её сочиняют.

Сергей Гуркин, , 20:19 — REGNUM В начале 2022 года Россия по известному поводу вернулась на первые полосы европейских газет. Ведущие издания Италии в этом хоре вполне оправдывают ожидания, работая с вдохновенным единомыслием.

Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

В этом — первое препятствие для борьбы с пропагандой: одинаково пишут как бы совсем разные издания. Куда ни посмотришь — везде Путин на танке, а в руке у него карта со стрелками. Не могут же все врать одинаково?

Препятствие второе заключается в том, что указанные СМИ не искажают и не передергивают подлинную картину происходящего, к примеру, на Украине. Они просто создают новый мир, который с прототипом объединяют только названия, и то не всегда. Оспорить сотворенную ими картину, не включаясь в навязываемую ими логику, затруднительно.

События 14 января 2022 года описаны именно в таком ключе.

La Repubblica рассказывает читателям, что «Украина готовится к эскалации» (в том смысле, что ей придется на эту эскалацию реагировать). А Кремль ей говорит, цитата, «хватит переговоров».

Corriere della Sera повествует о «кибератаке» на сайты украинских министерств (в том числе на министерство аграрной политики), а в качестве объяснения атаки говорит, цитата, о «тени Москвы», которая «нависает».

La Stampa украшает свою полосу международной информации тем же новостным поводом — и уже напрямую указывает, что за этой «атакой», цитата, «призрак русской агрессии».

Кремль. Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

Читатель оказывается в мире, где Москва без всяких причин отказывается от переговоров (с кем? о чем?) и собирается устроить эскалацию в соседнем государстве, для разгона совершая кибератаки на министерство аграрной политики этого государства, чтобы фермеры тоже боялись.

В этом мире отсутствуют обстрелы Донбасса, которые восьмой год, не останавливаясь, ведет Украина. Вместо этого — «эскалация» (еще ожидающаяся, но уже очень тревожная) с другой стороны.

В этом мире отсутствует многолетняя ложь украинских властей, до и после президентских выборов, отсутствуют невыполненные обещания и ежедневные провокации. Вместо этого — «Кремль отказывается от переговоров».

В этом мире отсутствуют Минские соглашения, статус Москвы согласно этим соглашениям и обязательства Киева.

В этом мире не существует никаких альтернативных объяснений «кибератаке» и не задается ни одного вопроса. Почему оставлены надписи на польском языке? Почему первой в списке претензий упомянута Волынь? Что, собственно, означает туманный текст оставленного послания? Зачем эта атака понадобилась вообще и зачем она была проведена на министерство сельского хозяйства — в частности?

Вместо этого есть молниеносная, в считаные минуты анонсированная готовность Евросоюза помогать Украине отражать такие атаки (ср. многомесячное молчание по куда более важным поводам). Есть в считаные минуты подготовленные объяснения, у всех одинаковые.

Саммит Украина — ЕС President.gov.ua

Объяснения такие: раньше Украина обвиняла Россию в кибератаках, и раньше США подозревали Россию в подготовке кибератак на Украину. Ergo, атаковала Россия. И еще это точно Россия потому, что в тексте на сайтах атакованных министерств упомянуты «исторические земли». Ведь у других стран территориальных вопросов к Украине нет.

Если заглянуть в архив публикаций тех же ведущих изданий, обнаружится та же песня.

Вот «авторитетная международная организация» сообщает, что «Путин использует газ как оружие против Европы», способствуя росту цен. Но цель у него не деньги, а нечто иное: то ли желание рассорить Европу и США по украинскому вопросу, то ли намерение ускорить сертификацию «Северного потока». Само «использование газа как оружия» сомнению не подвергается.

При описании событий в Казахстане указывается, что там была «революция». В следующем предложении туда прибывают русские солдаты. Далее там начинают стрелять по толпе — и читатель должен сделать вывод, что стреляют русские солдаты, прибывшие в предыдущем предложении.

Перед нами не передергивание событий, а сотворение нового мира.

Президент России посвятил довольно большую часть своей недавней пресс-конференции пояснению ситуации с газом. А в Италии, которая энергию импортирует, ситуация сложна настолько, что правительство подумывает о введении налога «на обогатившихся на коронакризисе» для сдерживания роста тарифов (который составит 100 евро в месяц на каждую семью). То есть к итальянской реальности проблема роста цен имеет самое непосредственное отношение. Но рассказ об этой проблеме отношения к реальности не имеет никакого.

Отправка основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан Mil.ru

О ситуации в Казахстане, про который средний итальянский читатель не знает ровным счетом ничего, можно рассказывать что угодно. Так и вышло, и интересно, что именно сочиняется, когда можно сочинять что угодно. Пришли в голову стреляющие по толпе русские солдаты.

И все-таки во всех этих текстах, несмотря на всё вышеописанное, чего-то не хватает. Как будто авторы выполняли обязательную программу. Как будто отбывали номер.

Нужно рассказывать про Путина, про танки, про карты со стрелками, про высадку войск, про протест оппозиции, про агрессию, про санкции, про агрессию в ответ на санкции и санкции в ответ на агрессию, про смелую борьбу революционеров из соседних стран и т. д. и т. п.

Нужно рассказывать про коварного, почти всемогущего, но при этом очень недалекого тирана, который без всяких причин и поводов всех вокруг хочет покорить и победить, который много лет наступает на одни и те же грабли, становясь страшнее и слабее одновременно, и которому победить не удастся, потому что Запад стоит на страже демократии и бла-бла-бла.

Президент России Владимир Путин Kremlin.ru

Нужно нагнетать картину, доколе читатель не вскрикнет: доколе?

А читатель давно уже не читает дальше заголовков, и об этом все знают. Но воспроизвести обязательную программу нужно, и пишут, зная, что никто не прочтет, но в отчете — будет.

Это скучно. Это тягостно. В большинстве текстов есть тиран, танки и карты со стрелками, но нет огонька.

Зато на сайте ведущего издания Италии министр иностранных дел Белоруссии уже два месяца фигурирует под фамилией «Макел». Исправить, конечно, можно. Но зачем?