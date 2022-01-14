Вулвергемптон, Великобритания, , 19:30 — REGNUM 14 января главный тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаже прокомментировал возможный уход 25-летниего испанского флангового нападающего Адамы Траоре из клуба в зимнее трансферное окно.

«У нас нет предложений по Траоре. Он здесь и хочет за нас играть. Возможно, в будущем он действительно нас покинет, так как у него по контракту остался один год», — цитирует Бруну Лаже журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

В текущем сезоне Адама Траоре принял участие в 21-м матче за «волков» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными передачами. При этом в позапрошлом сезоне нападающий набрал 13 (4+9) очков по системе гол+пас в 37-ми турах АПЛ 2019/20.

Адама Траоре перешел в «Вулверхэмптон» 8 августа 2018 года из «Мидлсбро» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость испанского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.