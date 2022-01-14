Липецк, 14 января, 2022, 19:30 — ИА Регнум. В Липецке два гимназиста помогли четырехлетнему мальчику, выпавшему из окна многоэтажного дома. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, это произошло накануне Нового года.

О детях не подумали

31 декабря ученики городской гимназии № 12 Мария Рязанова и Артем Сапрыкин гуляли по улице Звездной. Он услышали детский плач с верхнего этажа жилого дома. На пятом этаже в распахнутом окне они заметили маленького мальчика, который просил помощи. Пока школьники пытались достучаться до соседей ребёнка, мальчик выпал из окна. Ему вызвали скорую и позвали на помощь прохожих. До приезда врачей и полиции подростки оставались рядом с ребёнком.

Мальчика вовремя доставили в больницу, и медикам удалось спасти его жизнь. Гимназисты получили благодарственные письма от руководства УМВД России по Липецкой области и памятные подарки от Общественного совета при управлении.