Оттава, , 19:27 — REGNUM Канадская певица Аврил Лавин выпустила трек под названием Love It When You Hate Me. Композиция доступна на цифровых площадках с 14 января.

Аврил Лавин (сс) Julia Stavale

В записи песни принял участие американский рэпер blackbear. Трек Love It When You Hate Me войдёт в будущий альбом Лавин под названием Love Sux.

Добавим, что релиз пластинки Love Sux намечен на 25 февраля 2022 года. Другие подробности выхода альбома пока неизвестны.

