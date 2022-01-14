Нижний Новгород, , 19:26 — REGNUM Школы Нижнего Новгорода, в которых искали бомбы, вернулись к работе. Об этом 14 января сообщили в администрации города.

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В ведомстве сообщили, что учебные заведения работают в штатном режиме.

«Пока в школах работали правоохранительные органы, учебный процесс был приостановлен для безопасности детей и сотрудников образовательных учреждений», — уточнил портал «В городе N».

ИА REGNUM напоминает, что 13 января почти в 40 школ Нижнего Новгорода поступили сообщения о минировании. После чего была организована массовая эвакуация школьников. На месте работали экстренные службы — дежурили пожарные машины и скорая помощь.