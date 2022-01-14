Тамбов, 14 января 2022, 19:21 — REGNUM 15 января откроется первая смена в спортивно-оздоровительном лагере «Тамбовский Артек», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Она объединит 130 школьников из 11-ти городов и районов Тамбовской области.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»
Спортивно-оздоровительный лагерь «Тамбовский Артек» будет работать в круглогодичном режиме с продолжительностью смен от 14 до 21 дня. В течение смены одновременно смогут отдыхать на свежем воздухе от 130 до 180 детей. За год их количество составит не менее 2000 человек. Для них будет открыт широкий спектр студий дополнительного образования и детского творчества.
С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории региона первая смена продлится три недели. Под лозунгом «Время Первых!» она объединит 130 школьников из 11-ти городов и районов Тамбовской области. Первыми гостями лагеря станут ребята 5−8 классов — победители и призеры региональных соревнований по различным видам спорта. Для них подготовлена плотная и насыщенная спортивно-образовательная и досуговая программа.
По его словам, самое главное здесь — профильные смены, которые учитывают широкий круг интересов школьников.