Санкт-Петербург, , 19:29 — REGNUM В Санкт-Петербурге показали предварительный проект будущего жилого комплекса на месте попавшего под снос торгового комплекса «Сампсониевский». Соответствующие фотоматериалы продемонстрировали 14 января на заседании Градостроительного совета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проект жилого дома на месте бывшего ТК «Сампсониевский» ООО «Евгений Герасимов и партнеры»

В Петербурге на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и улицы Фокина появится новый многоквартирный жилой комплекс. Над проектом дома работает ООО «Евгений Герасимов и партнеры».

Будущий жилой комплекс на 590 квартир будет иметь многоуровневую систему. Здание будет иметь различную этажность: 1−6-7−10 этажей. Таким образом, наибольшая высота будет располагаться на отметке в 10 этажей. Общая площадь здания составит 70 тыс. кв. метров, при этом 14 тыс. кв. м площадей будет находиться под землей.

На некоторых участках дома будут установлены зелёные насаждения. Архитекторы планируют использовать для этого кадушки с растениями. Первый этаж отведут под коммерческие помещения, как видно на визуализации проекта, при этом первый этаж будет иметь большую высоту по сравнению с другими.

Напомним, жители Петербурга стали свидетелями сноса здания торгового комплекса «Сампсониевский». На его территории уже работает специальная техника. Некоторые жители сожалеют о судьбе ТК, который устраивал их своим расположением и ассортиментом.

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