Санкт-Петербург, 14 января 2022, 19:29 — REGNUM В Санкт-Петербурге показали предварительный проект будущего жилого комплекса на месте попавшего под снос торгового комплекса «Сампсониевский». Соответствующие фотоматериалы продемонстрировали 14 января на заседании Градостроительного совета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В Петербурге на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и улицы Фокина появится новый многоквартирный жилой комплекс. Над проектом дома работает ООО «Евгений Герасимов и партнеры».
Будущий жилой комплекс на 590 квартир будет иметь многоуровневую систему. Здание будет иметь различную этажность: 1−6-7−10 этажей. Таким образом, наибольшая высота будет располагаться на отметке в 10 этажей. Общая площадь здания составит 70 тыс. кв. метров, при этом 14 тыс. кв. м площадей будет находиться под землей.
На некоторых участках дома будут установлены зелёные насаждения. Архитекторы планируют использовать для этого кадушки с растениями. Первый этаж отведут под коммерческие помещения, как видно на визуализации проекта, при этом первый этаж будет иметь большую высоту по сравнению с другими.
Напомним, жители Петербурга стали свидетелями сноса здания торгового комплекса «Сампсониевский». На его территории уже работает специальная техника. Некоторые жители сожалеют о судьбе ТК, который устраивал их своим расположением и ассортиментом.
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