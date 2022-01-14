Сингапур, , 19:19 — REGNUM Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов сдал положительный результат теста на коронавирус. Об этом 14 января сообщает Asian MMA.

Хабиб Нурмагомедов Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным СМИ, спортсмен находится на карантине в гостиничном номере в Сингапуре. Там он планировал посетить бой своего подопечного Сайгида Изагахмаева.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба Нурмагомедова, скончался из-за осложнений, связанных с коронавирусом. Ему было 58 лет.

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