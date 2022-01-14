Сингапур, 14 января, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов сдал положительный результат теста на коронавирус. Об этом 14 января сообщает Asian MMA.

Дарья Драй ИА REGNUM Хабиб Нурмагомедов

По данным СМИ, спортсмен находится на карантине в гостиничном номере в Сингапуре. Там он планировал посетить бой своего подопечного Сайгида Изагахмаева.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба Нурмагомедова, скончался из-за осложнений, связанных с коронавирусом. Ему было 58 лет.