Ижевск, , 19:19 — REGNUM Из детских садов Ижевска поступают заявления о противоправных действиях представителей коллекторских агентств. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП (Федеральной службы судебных приставов) по Удмуртии.

Телефон Justin Brockie

В частности, в один детсад явились неизвестные и стали выяснять данные одного из сотрудников учреждения. Мужчины не представились, требуя вызвать сотрудницу детсада, за которой числится просроченная задолженность. Для безопасности детей в учреждение мужчин не пустили, и они ушли. Позже на стационарной телефон детсада стали поступать многочисленные звонки от коллекторов, которые требовали возврата долга. Разговоры проходили в грубой и хамской форме. Звонившие требовали подействовать на сотрудницу, которая накопила долги.

Из другого детского сада сообщили, что неизвестный позвонил на телефон заведующей учреждением, выясняя информацию о работнике и рассказывая о его долгах. Заведующая объяснила, что данный сотрудник уже два года не работает в детсаде, а она расплачиваться за его задолженность не намерена. На личный телефон заведующей, видимо, из-за включенного режима автодозвона, менее чем за сутки поступило около 120 звонков.

По данным фактам в управлении возбудили административные дела ст. 14.57 КоАП (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Кроме того, материалы по факту оскорбления направлены в прокуратуру, из-за разглашения персональных данных — в Роскомнадзор, а также в полицию на предмет наличия признаков угроз в действиях неизвестных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудник юридической компании Lion Lex Илья Сергунинпояснял, чтодеятельность коллекторов строго регламентирована 230-м Федеральным законом от 03.07.2016 . Закон запрещает какое-либо принудительное воздействие на должников. Так, коллекторы не имеют права самостоятельно забирать имущество должников, приезжать с «выездными группами» по месту жительства, работы или отдыха. Коллекторам разрешено: лично встречаться с должником; звонить по телефону; отправлять сообщения любым иным способом (почтой, телеграфом, электронной почтой и др.). При этом законом установлены определенные ограничения даже на эти методы воздействия.

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