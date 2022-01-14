София, 14 января 2022, 19:17 — REGNUM Результат ПЦР-теста на коронавирус у президента Болгарии Румена Радева оказался отрицательным. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы болгарского государства сообщило БТВ.
Согласно официальной информации, состояние здоровья Радева медикам опасения не внушает. «Президент может продолжать активную работу», — говорится в заключении медиков.
Напомним, Радев и представители его команды были вынуждены самоизолироваться после обнародования информации о положительном результате ПЦР-теста спикера парламента Болгарии Николы Минчева.
Ранее Минчев принимал участие в заседании Консультативного совета по национальной безопасности, на котором присутствовали первые лица болгарского государства. Всего после указанного заседания в карантин были помещены 28 человек.
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