Бишкек, , 19:16 — REGNUM Правительство Киргизии утвердило план из 853 мероприятий по реализации Национальной программы развития страны до 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Рост ВВП Pixabay.com

Отмечается, что основными целевыми ориентирами нацпрограммы являются:

достижение ВВП на душу населения не менее $1500 (127 тысяч рублей),

обеспечение ежегодного темпа экономического роста на 5%,

снижение уровня безработицы до 5%,

снижение уровня бедности населения до 20%.

ИА REGNUM напоминает, первоначально Министерство финансов Киргизии рассчитывало, что в 2021 году ВВП на душу населения составит $1256 (106 тысяч рублей), но впоследствии прогноз был снижен почти на 8% — до $1156 (98 тысяч рублей).

Прогноз по ВВП на душу населения на ближайшие два года также пересмотрен. По мнению аналитиков Минфина, в 2022 году он не превысит $1221 (103 тысячи рублей), а в 2023 году — $1260 (около 107 тысяч рублей).