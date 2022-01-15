15 января 2022 | Время чтения 5 мин

Отдых на курортах Карачаево-Черкесии далеко не дешев. Возможно, для туристов, которые приезжают на популярные горнолыжные курорты «Домбай» и «Архыз», сервисные услуги и проживание не кажутся такими дорогими из-за более высокого уровня жизни в других субъектах РФ. Но для местных жителей с невысокими зарплатами цены кусаются. Многие не бывали никогда на курортах, несмотря на то, что живут в республике всю жизнь.

Ольга Карпова, , 10:04 — REGNUM Карачаево-Черкесия становится из года в год все привлекательнее для туристов. Об этом говорят показатели роста туристического потока на курорты республики «Архыз» и «Домбай». Так, в 2021 году их посетили 1 млн 749 тысяч гостей, что на 15% больше, чем годом ранее.

Северный Кавказ Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом доля местных жителей в числе посетителей популярных горнолыжных курортов невелика. Об этом говорят комментарии в соцсетях. Так, цену и возможность отдыха в поселках Архыз и Домбай обсудили жители Карачаево-Черкесии на странице «ЧП КЧР» в Instagram.

Побывавшая в новогодние праздники в Архызе семья рассказала, что потратила за один день отдыха на курорте около 20 тыс. рублей. Траты складывались из проживания в скромном домике на четырех человек (5000 рублей в сутки), питания в одной из столовых нового туристического комплекса «Романтик», которое обошлось в день в 5400 рублей, аренды спортивного снаряжения — 1500 рублей взрослому и 1000 рублей на ребенка и подъема на канатной дороге, за который семья заплатила 3000 рублей, плюс аренды тюбинга и коньков.

Горнолыжный курорт «Архыз» Александр Погожев © ИА REGNUM

«А теперь скажите мне, уважаемые жители Карачаево-Черкесской Республики, кто из вас готов так потратиться на один выходной день? Хочу обратиться к руководству республики, которое с пафосом отмечает столетие. Можно ли сделать курорты родной республики доступными для её жителей, чтобы они не только работали во благо других, а ещё могли вывезти себя и семью на отдых?» — поинтересовался автор поста.

«У меня дети не разу не были в Архызе. Несмотря на то, что я работаю на двух работах, чтоб нам троим туда поехать, уйдёт 1,5 моей зарплаты, а то и две», — посетовала Дарья П.

«Меня всегда поражал в этом плане Домбай, а теперь Архыз. Отсутствие сервиса, но рост цен, как в крутых отелях. Найти кафе, чтобы можно было просто поесть, не видя антисанитарии, просто невозможно. Ещё все безвкусно, но цены удивляли. В Архызе бюджетного сервиса практически нет, верней цен бюджетных нет», — поделилась мнением Гултистан.

Домбай Ольга Заузанова

«Живу в Черкесске, мечтаю хоть раз увидеть Архыз или Домбай, но куда с 18 т. рублей?» — пожаловалась еще одна читательница поста.

«А прошлом году так и ездили. Все взяли с собой, чтобы не тратиться. Три дня побыли, месячную зарплату оставили только на проживание. Думаю, наша первая и последняя поездка, так как следующий месяц мы экономили, чтобы оплатить все, что «прогуляли» на отдыхе», — поделилась своими впечатлениями от отдыха ummbilal.

«Спасибо большое автору! Стыдно за руководство!» — похвалила за поднятую тему Бэлла.

«Для большинства местных жителей Архыз — это как сапожник без сапог», — поддержала Снеж.

«Зарплаты у некоторых 15−20 тыс. рублей в месяц. Какой может быть отдых?! Большинство бесплатно полежат на диване и по телевизору посмотрят, как туристы отдыхают в Архызе», — обобщила ситуацию для большинства жителей республики Марина.

«Нам, простым жителям, отдыхать необязательно. Будем смотреть на приезжих и радоваться за них! Мы же не люди, зачем о нас думать и беспокоиться?! Главное, что верха обогащаются!» — поддержала её Марго.

«Едут, еду берут с собой, ничем платным не пользуются. Со стороны посмотрели, подышали воздухом, благо он ещё бесплатный. И домой!» — рассказала о возможностях большинства местного населения на отдыхе на курортах Аминат К.

«В нашей республике многие семьи стараются на эти 20 тыс. рублей оплатить ЖКХ, купить лекарства и еду. Поэтому многие жители нашей республики не могут себе даже один день отдыха позволить на наших курортах, вот вам и ответ», — пояснил еще один читатель поста.

«А обычному Хасану Х. из КЧР от этого что, что на курортах побывало столько людей? Он стал лучше жить, у него появилось новое рабочее место? Республика насколько разбогатела, не считая в плане имиджа? Конкретные цифры назовите», — потребовал Мурат К. объяснить, что получают простые жители региона от роста турпотока.

«Вы о чем, ребята? Кто будет думать о местных жителях, если в год на курорты КЧР приезжают больше миллиона туристов. Чиновники и без нас шикарно живут за счёт тех же самых туристов!» — уверена Мадина К.

«Сытый голодного не поймёт. Нужны вы Темрезову (глава республики Рашид Темрезов — ред. ИА REGNUM)!» — урезонил возмущающихся комментаторов Roma.

Рашид Темрезов Kchr.ru

«Архыз — не для отдыха жителей КЧР!» — подвел итог сетованиям граждан некто под ником «Не подвластный времени».

«Легче в Турцию полететь с семьёй. Там и вкусно — на совесть готовят, и много всего. И то меньше выйдет. А в Архызе и в Домбае пирожок, где больше лука, чем фарша, — и такая цена. Как-то в Домбай съездили с коллективом — природа просто шикарная, а вот то, что там готовят, и цены — это же тихий ужас. Купили шашлыки — просто ужас твёрдые, не смогли съесть, собакам отдали. Хычин купили — одно тесто, ни вкуса, ничего. А цены-то, ой, мама!» — поделилась впечатлениями от поездки в горы Аминат Э.

Ряд комментаторов выдвинул предложения о введении скидок на отдых на курортах Карачаево-Черкесии для местных жителей, чтобы трудящиеся могли так же, как и туристы со всей страны, полюбоваться красотами Кавказа, отдохнуть от работы, получить заряд бодрости и здоровья от целебного воздуха, которым так славятся здешние места.

«Для местных жителей цены должны быть в два-три раза дешевле, чем приезжим туристам», — считает Зульфа Т.

«Для местных нужно дни сделать скидочные. Все, у кого прописка КЧР, должны иметь скидку хотя бы 50%, а детям до десяти лет вообще 80%», — предложила Mar_n_d.

«Хороший пост… интересно послушать доводы руководства», — в надежде на обратную связь власти с жителями высказалась Ksyyy.

«А зачем местным отдыхать? Зачем нашим детям горы? Мы рождены, чтоб пахать и наблюдать за всем со стороны. Обидно!» — с горечью констатировал Tima.