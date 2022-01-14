Белград, , 19:21 — REGNUM Просьба прекратить бойкот органов власти Боснии и Герцеговины, адресованная политическому руководству Республики Сербской со стороны президента Сербии Александра Вучича, является логичным продолжением двуличной политики сербского лидера по отношению к сербской автономии в БиГ. Такое мнение ИА REGNUM высказал профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Карта Республики Сербской Pereslavtsev

Напомним, что во время встречи с лидером сербов в БиГ Милорадом Додиком 14 января в Белграде Вучич попросил руководство Республики Сербской возобновить участие в работе органов власти на уровне Боснии и Герцеговины. Решение о бойкоте властей БиГ сербские политики приняли после того, как бывший верховный представитель в БиГ Валентин Инцко ввел в уголовное законодательство страны положение о запрете отрицания «геноцида в Сребренице». Затем Республика Сербская не признала мандат нового верховного представителя Кристиана Шмидта, так как его кандидатуру не утвердил СБ ООН.

«В отличие от России, Китая и самой Республики Сербской, которые отказались признать незаконно выбранного верховного представителя международного сообщества в БиГ Кристиана Шмидта, Вучич сразу поддержал немецкого политика на новой должности. Теперь вещи стали более очевидным. Президент Сербии ранее негласно подрывал авторитет и позиции Милорада Додика и Республики Сербской, а теперь делает это уже открыто. Я ожидаю, что Вучич сделает другие подобные, предательские по отношению к Баня-Луке шаги», — рассказал Мирович.

Эксперт добавил, что теперь от Додика зависит, выполнит ли политическое руководство Республики Сербской просьбу Вучича.

«Очевидно, что Вучич и Додик до момента возникновения проблем вокруг назначения Шмидта верховным представителем сотрудничали хорошо. Но Вучич в последнем конфликте, возникшем между Баня-Лукой и международным сообществом, выбрал ту сторону, на которой вместе стоят бошняки, хорваты, ЕС и США. Додик стоит на другой стороне, где находится сербский народ в Республике Сербской, который поддерживают Россия и Китай», — резюмировал Деян Мирович.