Минск, , 19:14 — REGNUM Прокуроры Брестской области продолжают мероприятия, направленные на недопущение «непроизводительного выбытия крупного рогатого скота». По результатам проведённых ими проверок правоохранители констатировали, что «еще не во всех сельхозорганизациях налажена эффективная работа по недопущению падежа животных».

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В целях устранения выявленных нарушений законодательства в сфере животноводства органы прокуратуры Брестской области в 2021 году внесли более 300 актов прокурорского надзора. По их требованию 648 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 463 — к материальной. Сумма возмещенного ущерба превысила 60 тысяч рублей. По результатам проверок прокуроры возбудили 47 уголовных дел по фактам сокрытия падежа и хищения КРС, а также бездействия, повлекшего массовый падеж животных», — сказано в опубликованном 14 января сообщении на сайте генеральной прокуратуры республики.

Белорусские прокуроры озабочены нарушениями температурного режима содержания молодняка КРС, условиями хранения молозива для выпойки телят, замерзанием воды в поилках и качеством кормов, а также сокрытием фактов падежа скота. В частности, «прокуратура Ивацевичского района установила сокрытие падежа 123 голов КРС на одном из КСУП», проинформировали в генпрокуратуре Белоруссии.

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«Как итог — в отношении трех бригадиров КСУП возбуждены уголовные дела за внесение заведомо ложных сведений в отчеты о движении скота и птицы. Мотив — избежать привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности. Одно дело прокурор уже направил в суд для рассмотрения», — сказано в публикации на сайте ведомства.

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