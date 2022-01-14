Москва, 14 января 2022, 19:12 — REGNUM Инкубационный период штамма коронавируса «Омикрон» составляет от двух до пяти дней, заявила 14 января глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Отметив, что штамм «Омикрон» «очень быстро размножается на слизистых верхних дыхательных путей — на слизистой носа, на слизистой горла — гораздо быстрее, чем все его предшественники», Попова заявила:
Она пояснила, что именно поэтому «Омикрон» такой заразный, а затем добавим:
Глава Роспотребнадзора добавила, что подобные же выводы делают «коллеги в других странах, которые раньше встретились в распространением этого вируса». По мнению зарубежных эпидемиологов, заразность COVID-19 «выросла от трёх по семи раз».
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