Лондон, 14 января, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Стратегические самолёты радиоэлектронной разведки RC-135 британских Королевских ВВС значительно чаще стали летать у границ России на Чёрном море, сообщает 14 января издание UK Defence Journal.

NASA Британия

При этом издание указывает, что аналогичные воздушные шпионы США также наращивают активность у границ России.

«Британские самолеты-разведчики над Черным морем вблизи Крыма не являются чем-то необычным, но мы наблюдаем значительное увеличение частоты полетов в последние несколько недель», — указывает UK Defence Journal.

Уточняется, что британские самолеты радиоэлектронной разведки RC-135 направлены к Черному морю для выполнения заданий вблизи границ Украины с Россией.