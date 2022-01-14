Таллин, 14 января, 2022, 19:08 — ИА Регнум.

Pixabay.com Эстония

Правительству Эстонии следует обратить внимание на критическое состояние в промышленности страны в связи с рекордными ценами на энергоносители и помочь нуждающимся. Об этом говорится в письме на имя премьер-министр Эстонии Кая Каллас от союзов промышленных предприятий страны, переданном в СМИ.

С текущей биржевой ценой на газ счета за электроэнергию у его потребителей заметно увеличились, и правительству следует распространить установленную для малообеспеченного населения компенсацию на всех, включая предприятия, говорится в обращении, подписанном Газовым союзом, Союзом пищевой промышленности, Союзом производителей строительных материалов и Союзом полиграфической и упаковочной промышленности.

Так, если в январе окончательная потребительская цена, включая акциз и налог с оборота, составляет 140,23 евро за МВт-час, то малообеспеченному человеку будет возмещено 80% увеличения стоимости природного газа, и окончательная цена для него составит 82,94 евро, что означает повышение стоимости в четыре раза. Для тех, кому государство сейчас не компенсирует высокую стоимость газа, цены выросли в семь раз.

Приведенный в письме в качестве примера молочный комбинат, потребляющий 15 000 МВт-час в год, должен будет заплатить примерно на 130 000 евро больше, чем в январе 2021 года.

Четыре подписавших совместное обращение промышленных союза Эстонии хотят, чтобы правительство установило для всех ценовой предел в размере 49 евро за МВт-час на природный газ и сжиженный природный газ, а если этот предел будет превышен, возместило бы всем потребителям от 50 до 100% стоимости природного газа и сжиженного природного газа с января по 1 мая 2022 года.