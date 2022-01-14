14 января 2022 | Время чтения 4 мин

Джейн Спай, , 20:20 — REGNUM Одна из вечеринок на Даунинг-стрит прошла 16 апреля 2020 года, за день до похорон принца Филиппа (17 апреля), во время национального траура. В связи с этим представители Даунинг-стрит извинились перед королевой Елизаветой и Букингемским дворцом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не был ни на одной из вечеринок на Даунинг-стрит в апреле 2020 года. Однако представитель премьер-министра прокомментировал ситуацию: «Глубоко разочаровывающе, что это произошло во время национального траура».

Многие представители оппозиции и пользователи социальных сетей публиковали посты, в которых сравнили поведение премьера и его сотрудников, которые неоднократно нарушали коронавирусные ограничения, с поведением королевы Елизаветы, которая сидела на похоронах из-за локдауна.

Скриншот статьи The Telegraph

Часть пользователей не считает, что сотрудники Даунинг-стрит извинились, потому что они не сказали, за что они извиняются, соответственно ничего не поняли и сделали это, лишь бы от них отвязались.

«Им жаль? Или они извинились за то впечатление, которое они произвели? Или им жаль, что об этом узнали? Или, может быть, им даже жаль, что им пришлось извиняться?» — поинтересовалась @simonjjames.

Некоторые комментаторы написали, что они не верят в то, что участники вечеринки действительно извинились, им кажется, что это сделали, чтобы показать, что они «не совсем эгоисты и идиоты».

«Точно? Или они просто извинились за новости о вечеринках для прессы? Или за то, как это выглядит? Или им жаль ее чувства? Или они извинились за чужие ошибки?» — поинтересовалась @LouisaGummer.

В комментариях отметили, что на Даунинг-стрит перешли все границы разумного и переборщили с вечеринками во время локдаунов, практически каждую неделю появляется информация о новой вечеринке.

«Это все становится все хуже и хуже», — прокомментировал @JewelBrigden.

«Даунинг-стрит! Подарок, от которого не избавиться!» — написал @mikster_derby.

Даунинг-стрит 10 (сс) robertsharp

«А в какие дни у них не было вечеринок? Начинаю чувствовать, что это проще посчитать», — отметил @wdywdoig.

Некоторые пользователи предложили ввести новую должность в правительстве для человека, который будет заниматься извинениями от лица премьер-министра, правительства в целом или отдельных министров, потому что, исходя из количества извинений, произнесенных за последние два года, она просто необходима.

«Даунинг-стрит объявила о создании нового поста министра извинений», — написал @AndrewMulligan5.

«На данный момент им разумно будет учредить должность постоянного секретаря для извинений», — согласился @Deadtiger.

Ряд пользователей уверен, что извинения были принесены исключительно потому, что о вечеринках узнали, и им ни капли не жаль королеву, им жаль, что не удалось спрятаться лучше.

«Им жаль, что их поймали», — считает @king_monkey911.

«Они извиняются только потому, что о них узнали. Пустые слова», — добавил @basherbools.

«Немного поздно, и то только потому, что о этом узнали. Грустно», — прокомментировал @Desinumber9.

Среди пользователей есть те, кто не считает, что перед королевой было необходимо извиняться, потому что таким образом ее ставят выше всех остальных людей, в этот день были похороны не только у принца Филиппа.

Елизавета II Royalnavy.mod.uk

«А что же вы говорили совсем недавно о том, что не следует относиться к членам королевской семьи и богатым по-другому?» — спросил @glowormglor.

«Еще около 150 тысяч извинений нужно принести!» — прокомментировал @davidalanlong.

«Мне интересно, я получу извинение? А то кажется, будто про меня забыли», — добавил @WNethercott.

В комментариях пользователи продолжают призывать Бориса Джонсона к отставке. Даже если он не был на самих вечеринках, он не сделал ничего, чтобы предотвратить их проведение, и не привлек к ответственности их участников.

«Не важно, был там премьер-министр или нет. Премьер-министр устанавливает стиль и культуру в его резиденции. Он должен уйти», — считает @hainba67.

Борис Джонсон (сс) U.S. Department of State

«В любой другой вселенной это было бы причиной неизбежной отставки. Тем не менее мы живем во вселенной Джонсона», — отметил @HowardNewmark.

«Время уйти Борису Джонсону. Я устал от извинений. Никакие из тех инцидентов, за которые он извинялся, не должны были произойти», — написал @twinkandangel.

«По этому поводу должны быть какие-то увольнения. Почему их нет?» — спросил @timgovier1.

Напомним, представители Лейбористской, Либерально-демократической и Шотландской национальной партий призывают к отставке Бориса Джонсона после того, как он признался в присутствии на вечеринке 20 мая 2020 года. Некоторые представители Консервативной партии обратились в комитет членов Консервативной партии с заявлениями о том, что они не уверены в премьер-министре.