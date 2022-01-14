Таллин, 14 января, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Пыльтсамааский завод по производству ягодных и фруктовых вин (южная Эстония) прекращает выпуск алкогольной продукции с 2024 года. Об этом сообщило гостелерадиовещание страны ERR со ссылкой на эстонский филиал норвежского пищевого концернOrkla.

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По словам пресс-секретаря представительства Маделейне Тультс, было решено сосредоточиться исключительно на производстве безалкогольных напитков и продуктов питания.

«Решили производить и продавать вина и глинтвейн только до конца 2023 года», — так прокомментировала она прекращение почти столетней истории алкогольного производства на заводе Пыльтсамаа.

Отмечается, что производство безалкогольного глинтвейна завод прекращать не собирается, а известную торговую марку намерен сохранить.

Решение объяснено острой конкуренцией на рынке алкогольной продукции. Кроме того, оборудование для производства вина устарело и для его модернизации потребовались бы объемные инвестиции.