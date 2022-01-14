14 января 2022 | Время чтения 4 мин

Ксаверий де Местр, , 19:27 — REGNUM Верховный суд США частично заблокировал приказ президента США Джо Байдена об обязательной вакцинации от COVID-19 сотрудников частных крупных организаций, в штате которых числятся 100 или более человек. Либералы на просторах социальной сети Twitter пришли в ярость от такого поворота событий, начав атаковать республиканцев и даже призывать демократов изменить состав Верховного суда.

Вакцинаторы Цитата из к/ф «Мнимый больной». Реж. Леонид Нечаев. 1979. СССР

«Консервативное большинство Верховного суда решило усугубить страдания, вызванные пандемией, — написала в Twitter ассоциация социальной справедливости Alliance For Justice. — Общество нуждается в том, чтобы вернулись их судьи. #ExpandtheCourt».

«Республиканцы хотят продлить пандемию — чтобы больше людей заболело и умерло — и чтобы они могли обвинить в этом Байдена и выиграть выборы, — написал Брэд Вудхауз, экс-директор по связям с общественностью национального демократического комитета США, и добавил: —И Верховный суд помог им. Позор».

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Я не понимаю, как они приравнивают блокирование приказа о вакцинации к продлению пандемии. Насколько я понимаю, люди, сделавшие прививку, могут А) все еще заразиться вирусом, Б) все еще умереть от вируса, и, что самое важное, могут В) все еще распространять вирус. Поэтому я снова спрашиваю, как приказ о вакцинации от вируса (который все равно распространяется, даже если вы привиты) замедляет распространение вируса? Никак», — подчеркивает svdjr2.

«Я согласен со всеми вашими замечаниями. И тот факт, что люди, прошедшие вакцинацию, все еще могут распространять эту болезнь, ясно показывает, что приказ, независимо от того, исходит ли он от Белого дома или от работодателя, не имеет под собой никаких оснований», — отвечает historymatters004.

Вакцинация против коронавируса в США (сс) The White House

«Им нужно держаться за вакцину, как за тонущий корабль. Давайте двигаться дальше», — комментирует Andy-WhiteTJ.

«Замечательная вещь о Верховном суде — это то, что их работа заключается в вынесении решений по конституционному праву. На прошлой неделе они даже сказали, что если бы приказ прошел через Конгресс, все было бы иначе. Это не «Р» против «Д». Это конституционность против неконституционности», — считает KenC363.

«На следующей неделе Байден будет говорить о расширении мест в Верховном суде. Это то, что делает Байден, — меняет правила, когда не может добиться своего», — предполагает leavemebe810.

«Дело не в Байдене, а в его кураторах. Байден не знает, какого цвета на нем трусы, как его зовут и что Камала не президент. Его подручные и их финансовые спонсоры — это те, кто пытается обойти нашу Конституцию, потому что они чувствуют, что это «устаревший» документ, но чтобы занять должность, они все клянутся защищать ее», — объясняет lyoneye.

«Да, он уже хочет изменить правила Сената, чтобы обеспечить постоянную власть демократов. Следующим будет суд», — делает отсылку Sunwind к тому факту, что Байден обсуждает с демократами возможные изменения в правилах Сената, которые позволят обойти оппозицию республиканцев и добиться принятия закона Демпартии об избирательных правах.

Президент США Джо Байден (сс) The White House

«Надо любить Конституцию. Еще лучше, когда наше правительство пытается следовать ей», — отмечает leftistsworstnightmare.

«Трамп, по сравнению с Байденом, уважает наши индивидуальные права и не принимает законы и приказы, нарушающие эти права», — указывает Bizpatriot.

«А еще политика Трампа осмысленна», — соглашается jonnyjolt.

Как сообщало ИА REGNUM, действие постановления об обязательной вакцинации от COVID-19 медиков было приостановлено судом Восточного округа Миссури в десяти штатах США.

В документе сказано, что ответчик в лице правительства должен прекратить исполнение или принуждение к обязательной вакцинации медицинских работников штатов Аляска, Арканзас, Айова, Канзас, Миссури, Небраска, Нью-Гэмпшир, Северная Дакота и Вайоминг. Окружной суд принял решение, заслушав доводы истцов и приняв во внимание, что данное постановление было принято федеральным правительством, но не было одобрено Конгрессом США.

Вакцинация против коронавируса в США (сс) U.S. Secretary of Defense

Напомним, в начале ноября Белый дом выпустил постановление, согласно которому 84 млн сотрудников частных компаний были обязаны сделать прививки от COVID-19 либо постоянно сдавать анализы. Срок выполнения был назначен до 4 января 2022 года. Вакцинироваться были должны в том числе работники сферы здравоохранения, в общей сложности 17 млн человек.

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