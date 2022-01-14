Бишкек, 14 января, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Уровень инфляции в Киргизии по итогам 2021 года достиг 11,2%. Такие данные приводит Министерство экономики и коммерции республики сегодня, 14 января.

Pixabay.com Инфляция

При этом цены на продовольственные товары и безалкогольные напитки повысились на 13,3%, на алкогольные напитки и табачные изделия — на 11,4%, на непродовольственные товары — на 9,7%. А тарифы на услуги, оказываемые населению, выросли на 7,1%.

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По имеющейся информации, в Киргизии оказался самый высокий уровень инфляции среди стран-участниц Евразийского экономического союза: в Белоруссии она составила около 10%, в России и Казахстане — 8,4%, в Армении — 7,7%.

В Минэкономики отмечают, что в Киргизии по-прежнему сохраняются риски влияния на уровень инфляции общемирового повышения цен на продовольственные товары и на топливо, а также неблагоприятный климат, крайне негативно влияющий на производство сельхозпродукции.

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