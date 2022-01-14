Санкт-Петербург, , 19:16 — REGNUM Члены Градостроительного совета Санкт-Петербурга хотят сохранить девятый корпус выставочного комплекса «Ленэкспо», на месте которого в ближайшем будущем построят новое жильё. Этой идеей члены совета поделились 14 января в ходе обсуждения проекта нового жилого комплекса «Морская резиденция», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проект ЖК «Морская резиденция» ООО «Архитектурное бюро «Литейная часть 91»

Архитектор Феликс Буянов просит проектировщиков сохранить девятый корпус выставочного комплекса «Ленэкспо». Его мнение поддерживают и другие члены совета Владимир Аврутин, Александр Кононов.

«Это действительно одно из последних творений Бурышкина и, в общем-то, это вполне здание привычное для василеостровцев, и до строительства Морского вокзала именно оно выполняло роль местной доминанты», — отметил Феликс Буянов.

Однако здание не является объектом культурного наследия, а значит вопрос о его сохранении остаётся на усмотрение застройщика. Вместе с тем Александр Кононов считает, что Градостроительный совет обладает компетенциями повлиять на сохранение здания и подготовку нового плана жилого комплекса, который уже будет включать в себя корпус № 9.

Помимо этого момента, проект жилого комплекса «Морская резиденция» вызвал и другие вопросы и уточнения. Члены Градсовета интересовались доступностью спортивных площадок для жителей жилого комплекса, организацией мест для выгула собак, а также доступностью набережной не только для жителей ЖК «Морская резиденция», но и для других желающих посетить общественные места. Архитекторы проекта заверили членов совета, что всё это предусмотрено.

Также у экспертов вызывает сомнения планировка жилого комплекса относительно влияния на него потоков ветра. Михаил Кондиайн опасается, что жители комплекса будут испытывать дискомфорт от этого. Однако его успокоил Владимир Григорьев, который заявил о спокойном состоянии участка, на котором сейчас расположен «Ленэкспо», так как часто там бывает.

Рецензент проекта Сергей Орешкин считает, что достоинствами проектируемого жилого комплекса являются большое количество зеленых насаждений, функционал встроенных помещений, наличие нескольких медицинских центров, магазинов. Отдельно Орешкин выделил набережную Финского залива.

Члены совета отметили, что проект все же требует доработки. По их мнению, ему не хватает живых элементов, которые будут давать уже более точное представление о комплексе и позволят визуально отделить жилые дома от предусмотренных там же гостиницы и апарт-отеля.

Напомним, согласно проекту, вместо «Ленэкспо» появится восемь жилых домов высотой в пять этажей и пять семиэтажных жилых зданий, часть которых будет принадлежать к комфорт-классу. На территории также появится десятиэтажное здание торгового комплекса с апартаментами. Над проектом будущего комплекса работало архитектурное бюро «Литейная часть-91».

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