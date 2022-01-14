Бишкек, 14 января, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Прирост валового внутреннего продукта Киргизии по итогам 2021 года достиг 3,6%. Такие данные приводит Министерство экономики и коммерции республики сегодня, 14 января.

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При этом основной положительный вклад в рост ВВП обеспечили сфера услуг — на 6,5%, а также промышленная сфера — на 12,9%.

Как отмечают в ведомстве, в минувшем году рост торговли составил 11,4%, транспортных услуг — 18%, деятельности гостиниц и ресторанов — 14,3%, сферы информации и связи — 12,9%.

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Сдерживающим фактором всё ещё остается спад производства в сельском хозяйстве на 5% и в сфере строительства — на 4,8%.

Снижение объемов производства сельхозпродукции Минэкономики объясняет сложными климатическими условиями — аномально высокой температурой летом и нехваткой поливной воды в вегетационный период.

А спад объемов строительства обусловлен снижением инвестиций в основной капитал на 5,9% из-за сокращения источников финансирования. Причём как за счет внутренних — на 4,9%, так и за счет внешних — на 10%.

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