Вашингтон, , 18:57 — REGNUM Рэп-музыкант Hotboii (Джаварри Латре Уокер) выпустил новый клип на песню My Lil Boy, главную роль в котором сыграл его сын. Премьера работы состоялась на YouTube-канале исполнителя 14 января.

Музыка (сс) Eric Nopanen

В ролике рэпер зачитывает строчки на фоне живописного леса, делится фрагментами времяпрепровождения с родным сыном и показывает кадры своего выступления на стадионе. Съемки видео проходили в США.

Напомним, что Hotboii заработал первую славу при помощи хита Goat Talk в 2020 году. 13 декабря 2021 года музыкант выпустил новый альбом, получивший название Life Of A Hotboii.

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