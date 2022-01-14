Москва, , 18:56 — REGNUM Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) опубликовал новый клип «Почему?», ставший уже второй работой, снятой в ОАЭ. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале музыканта 14 января.

Моргенштерн Okras

В видео артист передвигается на автомобиле ВАЗ по пустыне, становится героем компьютерной игры и даже рекламирует собственный телеграм-канал. В съемках работы также принял участие двойник музыканта, прославившийся благодаря TikTok.

Напомним, что ранее Моргенштерн выпустил композицию «Почему?». Трек стал первой опубликованной работой рэпера в 2022 году.

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