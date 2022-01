Вашингтон, , 18:54 — REGNUM Американский рэп-исполнитель NLE Choppa (Брайсон Лашан Поттс) разместил треклист грядущей пластинки Me vs Me. Соответствующий пост появился на странице проекта RapCaviar в Twitter 14 января.

Виниловая пластинка

https://twitter.com/RapCaviar/status/1481863945518522368

В будущий альбом войдут сразу 15 композиций, включая ранее выпущенные треки Jumpin, Final Warning, Drop Shit и Too Hot. С гостевыми куплетами на проекте появятся Young Thug (Джеффери Ламар Уильямс), Polo G (Таурус Тремани Бартлетт), G Herbo (Герберт Рэндалл Райт III) и Moneybagg Yo (Демарио Дуэйн Уайт-младший).

Напомним, что выход пластинки Me vs Me запланирован на 21 января 2022 года. Эта работа станет вторым студийным альбомом в дискографии NLE Choppa.

Читайте ранее в этом сюжете: Chris Brown выпустил новый сингл под названием Iffy