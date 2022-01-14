Минск, , 18:53 — REGNUM Под стражей до суда останется белорусский пенсионер И.: 66-летнему жителю города Жодино (Минская область) предъявлены обвинения в уголовном преступлении экстремистского толка. Следком и прокуратура Белоруссии уверены, что пожилой мужчина совершил такое деяние при комментировании резонансного двойного убийства в Минске, когда были застрелены программист Андрей Зельцер и офицер КГБ Дмитрий Федосюк.

В Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

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Обвиняемому инкриминированы «умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, а также публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей». В чём на практике проявились результаты «возбуждения» — не уточняется.

«Как установлено в ходе предварительного расследования, И. в сентябре и октябре 2021 года со своего компьютера, подключенного к сети Интернет, разместил в социальной сети «Одноклассники» оскорбительные комментарии по поводу гибели при исполнении служебного долга сотрудника Комитета государственной безопасности Республики Беларусь. Данные высказывания искажали события и имели целью возбудить вражду между отдельными группами населения по профессиональной принадлежности, призывали к насильственным действиям в отношении сотрудников Комитета», — сказано в опубликованном 14 января сообщении генпрокуратуры Белоруссии.

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По мнению прокуроров, «опубликованные в соцсети сообщения унижали честь и достоинство погибшего, а также его родственников». При этом не приведены обоснования такого вывода, а неназванные родственники Федосюка предпочитают не комментировать новую криминальную историю.

Прокуратура Минской области пришла к выводу об обоснованности обвинения жодинского пенсионера по ч.1 ст.130 («экстремизм») и ст.369 («публичное оскорбление представителя власти») Уголовного кодекса. Максимальное наказание за оценочные суждения о деятельности КГБ по этим обвинениям может составить пять лет лишения свободы.

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