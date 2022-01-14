Екатеринбург, , 18:53 — REGNUM Бывший замгубернатора Челябинской области Андрей Косилов заплатит семье девушки, пострадавшей в ДТП, 3,1 млн рублей. Такое решение 14 января вынес Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга.

Суд

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В качестве истцов указаны сама пострадавшая и её родители. Они требовали компенсации как расходов на лечение, так и моральных страданий. Дело поступило в суд ещё в апреле 2021 года. Наконец, было вынесено решение в пользу истцов.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП было совершено 28 июля 2019 года. Косилов в автомобиле «Лексус GX400» допустил столкновение с машиной Lada. В результате этой аварии здоровью водителя и одного из пассажиров отечественной машины был причинён тяжкий вред.

Суд назначил экс-чиновнику два года ограничения свободы. Также частично были удовлетворены иски потерпевших. Им присудили соответственно 300 тыс. рублей и 1 млн рублей.

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