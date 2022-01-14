Москва, 14 января, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Предложений о трёхсторонних переговорах в формате Россия — США — Украина американская сторона не присылала, заявил 14 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Raymond Cunningham Кремль

Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов по поводу недавнего заявления главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Напомним, 14 января Ермак заявил, что украинский президент Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену организовать трехсторонний саммит с участием президента России Владимира Путина.

При этом Ермак отметил, что «американские партнеры высказали глубокий интерес».

«Нет. Пока ничего не поступало», — сказал Песков агентству РИА Новости, отвечая на вопрос о перспективах таких переговоров.