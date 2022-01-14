Нижний Новгород, , 18:41 — REGNUM Федеральная служба по интеллектуальной собственности России признала разработанный нижегородскими учеными инсулин в таблетках одним из главных изобретений 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского государственного университета имени Лобачевского.

Инсулин

По словам главы Роспатента Григория Ивлиева, ранее все попытки производить инсулин в таблетках заканчивались неудачей, поскольку в желудочно-кишечном тракте инсулин быстро разлагается, не успевая попасть в кровеносную систему.

«Но химики из нижегородского университета разработали композицию, которая может решить проблему доставки инсулина. Разработанный ими препарат имеет слоистую структуру, в том числе он содержит наночастицы золота. Благодаря своей структуре и составу «новый инсулин» в разы устойчивее перед воздействием едкой среды нашего желудка», — отметил он.

Другими двумя главными изобретениями минувшего года, помимо разработок в антиковидной сфере и таблеток инсулина, признаны композиционный материал с антибактериальным эффектом и робот-дезинфектор.