Воронеж, , 18:39 — REGNUM Художественным руководителем Воронежского театра юного зрителя назначен Евгений Кочетков, сообщили 14 января в пресс-службе правительства области.

Театр

Решение о назначении нового худрука ТЮЗа принято областным департаментом культуры совместно с руководством театра после успешной премьеры спектакля «У ковчега в восемь», режиссером которого выступил Кочетков.

«Для меня это новый опыт жизни в театре. Художественное руководство — ответственное и масштабное дело, которое я выбираю сознательно. Я всегда был ориентирован на работу в команде. В процессе создания спектакля «У ковчега в восемь» между мной и коллективом театром сложилось хорошее взаимопонимание. Я увидел потенциал труппы и надеюсь, мне хватит опыта раскрыть творческие способности не только молодого поколения, но и заинтересовать работой более зрелых артистов», — прокомментировал назначение Евгений Кочетков.

Евгений Кочетков является выпускником режиссерского факультета РАТИ-ГИТИС (мастерская И.Л. Райхельгауза, 2016). Он работал режиссером-постановщиком Московского театра «Школа современной пьесы», был режиссером-координатором программы «Класс молодой режиссуры» и драматургического конкурса «Действующие лица».

Отметим, что Вадим Кривошеев, который являлся худруком театра с 2015 года, останется в должности главного режиссёра труппы.