Назначен худрук Воронежского театра юного зрителя
Воронеж, 14 января, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Художественным руководителем Воронежского театра юного зрителя назначен Евгений Кочетков, сообщили 14 января в пресс-службе правительства области.
Решение о назначении нового худрука ТЮЗа принято областным департаментом культуры совместно с руководством театра после успешной премьеры спектакля «У ковчега в восемь», режиссером которого выступил Кочетков.
Евгений Кочетков является выпускником режиссерского факультета РАТИ-ГИТИС (мастерская И.Л. Райхельгауза, 2016). Он работал режиссером-постановщиком Московского театра «Школа современной пьесы», был режиссером-координатором программы «Класс молодой режиссуры» и драматургического конкурса «Действующие лица».
Отметим, что Вадим Кривошеев, который являлся худруком театра с 2015 года, останется в должности главного режиссёра труппы.