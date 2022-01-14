Нижний Новгород, , 18:38 — REGNUM Государственный долг Нижегородской области по сравнению с началом 2021 года вырос на 19,1 млрд рублей или на 22%. Такие данные приводит региональное министерство финансов.

Нижний Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

Если в январе минувшего года госдолг региона был равен 85,5 млрд рублей, то по итогам декабря он достиг 104,6 млрд рублей.

По имеющейся информации, более половины государственного долга Нижегородской области, а именно 52,5% приходится на федеральные бюджетные кредиты.

Затем следуют государственные ценные бумаги — их доля составляет 47,4%. А оставшиеся 0,1% государственного долга региона — это государственные гарантии.