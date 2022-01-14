Бухарест, 14 января, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Десятки тысяч студентов высших учебных заведений Румынии смогут рассчитывать на дополнительные материальные компенсации в связи распространением в стране COVID-19. Об этом 14 января на встрече с представителями румынского Национального совета студентов в Бухаресте заявил премьер-министр Румынии Николае Чукэ, сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Чукэ «Правительство обязано стимулировать обучение наших студентов в сложных условиях пандемии, необходимо создать все условия для того, чтобы процесс получения знаний не прекращался даже в карантине».

По словам Чукэ, специальный стипендиальный фонд для вузов страны будет увеличен в четыре раза. Сумма соответствующих выплат не разглашается.