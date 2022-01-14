Нижний Новгород, , 18:36 — REGNUM Власти Нижнего Новгорода повысили на 22,3% размер платы за детский сад. Соответствующее постановление подписал мэр Юрий Шалабаев, сообщили в муниципалитете столицы Приволжья.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

Теперь родители за посещение их ребёнком детского сада должны будут платить 150,6 рубля ежедневно — если возраст малыша не превышает трёх лет, и 166,6 рубля — за ребёнка в возрасте от трёх до семи лет.

Отметим, что в прошлый раз плату за детсад в Нижнем Новгороде увеличивали в марте 2021 года. Тогда посещение детсадов детьми до трёх лет подорожало до 123,1 рубля, а в возрасте от трёх до семи лет — до 136,1 рубля.