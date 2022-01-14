Санкт-Петербург, 14 января, 2022, 18:51 — ИА Регнум. В коронавирусных стационарах Санкт-Петербурга развернуто более 8 тыс. коек для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией, из них свободны более 32% коек. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин «Красная зона»

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Напомним, общая мощность коек, которые могут быть развернуты для госпитализации больных COVID-19 в медицинских организациях Петербурга, составляет более 11 тыс. На сегодняшний день свободны 2573 коек, или 32,2% от общего количества развернутых коек.

«В настоящий момент помощь больным с COVID-19 и пневмониями оказывают 15 городских и три федеральных стационара, развернуто более 8 тыс. инфекционных коек. Для детей открыто 362 койки в детской больнице №5 им Н.Ф. Филатова и 15 коек в Санкт-Петербургском педиатрическом медицинском университете Минздрава России», — отметили в пресс-службе.

В городе действуют 190 пунктов вакцинации от коронавируса. Работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 51 мобильном пункте. Привито первично 2,9 млн петербуржцев, из них 2,7 млн человек закончили цикл вакцинации.

«Сегодня на склад ОАО «Фармбаза» поступило 4950 комплектов доз вакцины «КовиВак» производства Центра им М.П. Чумакова. Всего в Петербург поступило свыше 4 млн доз различных вакцин — «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник V» и «Спутник Лайт». На сегодняшний день запас вакцины в городе — более 870 тысяч комплектов доз», — подытожили в Смольном.