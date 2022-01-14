Бишкек, , 18:35 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии призывает граждан не распространять в соцсетях и интернет-мессенджерах фейки о якобы распылении коронавируса с самолётов и вертолётов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава сегодня, 14 января.

Фейк

В медицинском ведомстве подчеркивают, что оставляемый самолётами в небе инверсионный след не является признаком распространения коронавирусной инфекции.

В министерстве отмечают, что коронавирус неустойчив к нахождению во внешней среде и не способен переноситься по воздуху на большие расстояния, а также, что ультрафиолетовое излучение солнца быстро и эффективно уничтожает его.

Справка ИА REGNUM: инверсионный след — это белая полоса, которую оставляет за собой самолет, летящий на высоте 8 — 10 км при температуре около минус градусов по Цельсию. Появляется из-за того, что двигатели самолета во время работы сжигают авиационное топливо, и через сопла в воздух выбрасываются мельчайшие нагретые частицы, вокруг которых моментально конденсируется холодная влага из воздуха.

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