Санкт-Петербург, , 18:46 — REGNUM

Новый вариант оформления вестибюля станции метро «Фрунзенская» на второй (синей) линии Петербургского метрополитена 14 января обсудили члены Градостроительного совета Санкт-Петербурга. Члены совета в очередной раз высказали свои замечания к проекту, отметив и достижения его авторов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проект оформления вестибюля станции метро «Фрунзенская», представленный на градостроительном совете 14.01.2021 г ООО «Архитектурное бюро А.С.+»

На Градостроительном совете рассмотрели новый вариант оформления фасадов вестибюля станции метро «Фрунзенская». Согласно архитектурному проекту, новое здание вестибюля будет иметь семь этажей: два под землей и пять снаружи.

На прошлом заседании Градсовета в проект вестибюля предложили внести некоторые замечания. ООО «Архитектурное бюро А.С.+» приняло это во внимание и продемонстрировало обновлённый проект. Архитекторы увеличили пешеходные дорожки для подхода к станции метро со стороны задней жилой застройки, также на карте проекта увеличилась площадь зелёных насаждений.

Предыдущий проект оформления фасадов показался членам Градсовета слишком «помпезным», поэтому для уменьшения этого эффекта дизайн вестибюля был изменён. Стоит отметить, что в новом проекте архитекторы отказались от тамбура входа в диспетчерский центр и выступа на задней части фасада. Благодаря этому здание приняло более лаконичную, «подковообразную», по словам главного архитектора проекта Александра Сохацкого, форму.

Однако эти изменения впечатлили не всех членов совета. Архитектор Олег Харченко не разделяет идеи использования в дизайне проекта четырёхарочного портала входа в метрополитен.

«Он ведь не идёт из прошлого, это не знак какого-то существующего ранее здания. Что вас упорно заставляет держаться за такой брутальный, я бы сказал, странный, немножко не корреспондирующийся с остальной архитектурой (элемент)», — обратился народный архитектор РФ Олег Харченко.

Однако он отметил то, что проектировщикам удалось хорошо выполнить цилиндрическую часть здания, по его словам, «это сделано очень цельно». Но, возвращаясь к обсуждению дизайна вестибюля, он добавил:

«Я испытываю некоторую неловкость в том, что уже второй раз мы видим этот проект, делаем какие-то замечания».

Напомним, реконструкцию эскалаторов на станции планируют начать уже в 2022 году, а полностью поменять вестибюль должны к 2026 году. По оценкам Смольного, на это уйдет 6,5 млрд. рублей

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