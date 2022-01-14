Москва, 14 января, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Пик инфляции в России пройден. Об этом министр финансов России Антон Силуанов заявил РБК 14 января в рамках Гайдаровского форума.

ИА REGNUM Инфляция

«Вопрос: прошли мы этот пик или нет? На наш взгляд, в целом мы прошли это и должны пройти это повышение», — сказал глава Минфина.

По его мнению, проблемы, связанные с резким ростом цен, могут быть решены уже к концу 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Силуанов убежден, что дефицит низкоквалифицированной рабочей силы в России может привести к росту производительности труда.