Москва, , 18:26 — REGNUM Блогер Некоглай сломал руку во время съёмки видео для TikTok. Об этом он сообщил 14 января в личном телеграм-канале.

Блогер Некоглай Скриншот видео на YouTube

Блогер поделился с подписчиками роликом, в котором видно, как он получил травму. Некоглай не смог удержать своего коллегу Даню Милохина, который забрался ему на плечи. В итоге блогер неудачно упал на собственную руку.

Ранее модераторы соцсети Instagram заблокировали аккаунт Некоглая без объяснения причин. «Себестоимость такого аккаунта миллионов 25 примерно. А его просто удалили. Но я ни капли не унываю… они не могут удалить моё имя Некоглай, мою волю и талант», — прокомментировал блогер.

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