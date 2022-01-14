Ахвахский район, Дагестан, 14 января, 2022, 18:24 — ИА Регнум. В Дагестане 14 января произошло ЧП на территории Хасавюртовского района — сгорела мечеть. Площадь пожара составила около 400 кв. м., пострадавших при пожаре нет, сообщили в региональном управлении МЧС.

hansbenn Пожар

«Поступило сообщение о пожаре в мечети в населенном пункте Новая Цолода, расположенном на территории Хасавюртовского района, административно — Ахвахский район. По прибытии дежурного караула ПСЧ-11 мечеть полностью сгорела на площади 375 кв. м», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

В настоящее время устанавливаются причины пожара. Уточняется, что в мечети в момент возгорания никого не было.

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