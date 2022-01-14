Бразилиа, , 18:38 — REGNUM Результаты опроса, проведенного и опубликованного 14 января бразильским институтом статистика IDEIA, показали лидера гонки на президентских выборах в Бразилии, намеченных на 2 октября 2022 года. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Жаир Болсонару Camara.leg.br

По состоянию на 13 января фаворитом у населения является бывший президент Луис Лула да Сильва, набравший 41% голосов, что на 4% больше, чем в декабрьском опросе.

Следом за ним с существенным отрывом идет действующий президент Жаир Болсонару. Граждане отдали ему 24% голосов. Болсонару уступил позиции по сравнению с декабрьскими опросами — тогда за него проголосовало 27% опрошенных.

Третью позицию с 11% голосов сохранил за собой бывший судья Серхио Моро. Далее идут кандидат от лейбористов Сиро Гомеш (7%), губернатор Сан-Паулу Жоао Дориа (4%) и председатель Сената Родриго Пачеко (1%). Остальные кандидаты не получили в опросе ни одного голоса.

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