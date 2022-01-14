Санкт-Петербург, 14 января, 2022, 18:35 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении сотрудника одного из линейных отделов Управления на транспорте МВД России по СЗФО. Несовершеннолетняя падчерица его брата обвинила полицейского в сексуальном насилии. По результатам служебной проверки мужчину могут уволить из органов, а с его виновностью разберётся следствие и суд. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО

Ktr.su Уголовное дело

В один из отделов полиции Петербурга обратилась 16-летняя девушка, которая рассказала, что на протяжении пяти лет ее домогался брат отчима, который работает сотрудником одного из линейных отделов УТ МВД по СЗФО. Руководством управления была назначена служебная проверка.

«По поступившей информации установлено, что в период с 2013 по 2017 годы мужчина, в то время не проходивший службу в органах внутренних дел (поступил на службу в ОВД в январе 2021 года), совершил противоправные действия в отношении несовершеннолетней, — пояснили в ведомстве. — При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке».

Как уточняет «Фонтанка», 35-летнего сотрудника транспортной полиции задержали оперативники петербургского Главка МВД. По предварительной информации, с 2013 по 2017 года он жил в квартире брата на Товарищеском проспекте и там якобы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его падчерицы. На момент начала таких действий ребенку было всего семь лет.