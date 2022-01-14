14 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что бывший президент Украины Виктор Янукович подал новый иск против украинского парламента в связи с тем, что у парламента нет полномочий по лишению должности главы государства, кроме как путем импичмента.

Оксана Переможенко, , 18:49 — REGNUM Бывший президент Украины Виктор Янукович подал новый иск против украинской Верховной рады в связи с тем, что у нее нет полномочий по лишению должности главы государства, кроме как путем импичмента. Об этом 14 января в своем телеграмм-канале сообщила депутат украинского парламента, представитель парламента в Конституционном суде страны Ольга Совгиря.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Янукович В. Ф. подал в Окружной административный суд Киева еще один иск против Верховной рады, в котором требует признать отсутствие у Верховной рады полномочий лишать звания президента Украины способом иным, кроме как путем импичмента», — написала она.

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time, «Новое Издание», «Первый независимый». Многие поддержали действия Януковича. Иные отметили, что политик «поздно спохватился». В целом комментирующие сошлись на том, что в украинских судах Виктор Янукович вряд ли чего-то добьется.

«Будет смешно, если докажет, что таки да, он де-юре легитимный, тогда… [Порошенко с Зеленским] будут самозванцами», — написал «А».

«Всем известно, что суды в этой стране не работают… О Конституцию вытирают ноги. Различные европейские инстанции также делают вид, что ничего не замечают. Ничего и в этот раз не изменится», — добавила Анжелика.

«Янык (Янукович — О. П.) стал троллем», — смеется Maksym.

Бывший президент Украины Виктор Янукович European Parliament

«Он, конечно, прав, но поздно пить «Боржоми» через 8 лет…» — отметил Дмитрий М.

«Смысл этих телодвижений? Мужик в Ростове совсем заскучал», — иронизирует Александр.

«Да ладно, пусть дойдёт до европейских судов, а там реальное шоу будет. Потому как ВР (Верховная рада — О. П.) нарушила всё, что только можно было, и если это признают европейские суды, то оспаривать можно вообще всё, что было ею принято после 22 февраля, включая назначенные ею выборы президента», — отреагировал Герман.

«Молодец. Но поздно кинулся. Этим надо было заниматься в 2017—2019. Надо было ещё подать [в суд] на то, что Турчиняка (Александр Турчинов — бывший глава СНБО, до избрания президентом Петра Порошенко временно исполнявший обязанности президента Украины — О. П.) неправомерно занял свой пост, незаконно сменил глав обладминистраций и незаконно объявил АТО (так называемую антитеррористическую операцию — О. П.), а также незаконно отдал приказ выхода ВСУ из Крыма. А исходя из этого выборы и указы как… [Порошенко, Тручинова и Зеленского]… [являются] актом незаконным», — написал Сергей К.

Манекен Януковича на Майдане (сс) spoilt.exile

«Читаю комментарии с оскорблениями в адрес Януковича, и у меня возникает вопрос, а где вы были, когда майдановская кодла захватывала власть? Наверное, смело выступили против, защищали Януковича, а он сбежал? Или вы, такие «крутые», «молчали в тряпочку»? Так тогда нечего вякать», — возмутился Аркадий.

«Ошибка была совершена. Бегство. А что теперь махать кулаками?» — подытожила Света В.

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