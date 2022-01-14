Приштина, Сербия, 14 января, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Советник премьер-министра Косово Альбина Курти Етон Зульфай 14 января прокомментировал призыв стран «Большой пятерки» — США, Великобритании, Италии, Франции и Германии — позволить ОБСЕ организовать проведение референдума о внесении изменений в конституцию Косово на территории Сербии.

Tatarstan.ru Референдум

На своей странице в социальной сети Twitter Зульфай осудил устоявшуюся практику проведения сербских выборов на территории Косово, обосновав свою позицию тем, что подобная практика позволяет сербским параллельным структурам власти свободно работать на территории Косово.

Гражданам Косово с двойным (косовским и сербским) гражданством разрешено принимать участие в сербском референдуме по почте или в офисе связи в Приштине.