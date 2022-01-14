София, 14 января, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Болгарии опубликовало Национальный оперативный план по борьбе с распространением коронавируса в стране. Об этом 14 января пишет софийская газета «Факты».

Mos.ru Койки

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Документ предусматривает выделение правительством Болгарии средств на создание дополнительных койко-мест для больных COVID-19 в клиниках крупных городов и больницах на периферии, а также повышенную оплату работы медперсонала.

Кроме того, вводится система выплат для граждан, ушедших на самоизоляцию и лиц, лишившихся работы из-за пандемии. Часть бюджетных средств пойдет обеспечение медицинских учреждений современным оборудованием и закупку новых вакцин.

«Все эти меры позволят обеспечить защиту наших граждан от очередных вызовов пандемии», — резюмировала глава минздрава Болгарии Асена Сербезова.