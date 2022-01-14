Вашингтон, , 18:40 — REGNUM Кассовые продажи за декабрь британской компании Cineworld's, второй по величине сети кинотеатров в мире, благодаря фильму «Человек-паук: Нет пути домой» восстановились почти до 90% после падения на фоне пандемии, сообщает 14 января Reuters.

Человек-паук Cristian Bortes

Благодаря этому акции компании выросли на 3%, а продажи вновь стали прибыльными в четвертом квартале. Напомним, что карантин во время пандемии коронавируса негативно сказался на посещаемости кинотеатров. Операторы кинотеатров также пострадали от развития стриминговых платформ, но Cineworld удается постепенно вставать на ноги, частично благодаря фильмам про супергероев, включая «Черную вдову».

Как сообщало ИА REGNUM, кассовые сборы фильма «Человек-паук: Нет пути домой» за премьерные выходные в США и Канаде превысили $253 млн, что стало рекордным показателем за период пандемии и сделало фильм третьим по величине дебютом в истории Голливуда.

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